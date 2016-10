Spur ISD Jr High, High School Honor Roll

Spur ISD junior high and high school honor roll for the first six weeks is as follows.

Sixth grade: A Honor Roll – Gunnir Bateman, Alyssa Fulmer, Paige Gonzalez, Cory Hamilton, Kayden Martinez, Hannah Mosley, Heaven Pena, Jayden Rodriquez, Kyle Schledwitz, Bucki Smith, Kori Swaringen, Laney Weiser and Jaxen Zarate; A/B Honor Roll – Kacee Bradford, Anna Garza, Caitlyn Leary, Carlos Lopez-Audino, Payton Reese and Ian Tagle.

Seventh grade: A Honor Roll – Kolbey Adams, Paige Bonham, Kaitlyn Combs, Austin Fulmer, Tristen Martin, Kollier Miller, Juan Molina, Ezekiel Mosley, Nicholas Rodriguez and Leilani Solis; A/B Honor Roll – Gavin Arnold, Donny Chapman, Ysabella Garza, Dusty Hancock, Eoin Horn, Mallory Leary, Jeffery Mathews, Savanah Olivarez, Brendon Walker and Mary-Jane Weeks.

Eighth grade: Tessah Adams, Madison Givens, Cara Paschall and Jorden Zarate; A/B Honor Roll – Christopher Castillo, Beau Martinez, Shilo Mendez, Kelcie Robinson and Brianna Roles.

Ninth grade: A Honor Roll – Kade Miller, Mackenzie Miller, Kevin Renderos-Reyes and Destiny Tangle; A/B Honor Roll – Erika Alvarez, Zage Barron, Jacob Cole, Ashley Fabela, Garrett McCormick, Wyatt McCormick, Wyle McCormick, Jadeci Molina, Ethan Parsons, Karla Reyes, Abby Rodriguez, Luke Smithey and Ivan Solis.

Tenth grade: A Honor Roll – Keaton Adams, Renae Chapman, Kailyx Childers, Gage Cornett, Jayden Duggan, Beth Ferguson, Hannah Gonzalez, Olivia Leary, Cody Lester and Cameron Paschall; A/B Honor Roll – Tenth grade: Kaylin Adams, Isaiah Flores, Savannah King, Brianna Mathews, Paden Shafer, Avery Tanner and Jake Weiser.

Eleventh grade: A Honor Roll – Bryn Arnold, Llano Bateman, Dustin Dominey, Kiersten Hammonds, Camrey Sanchez, Brooke Shobert, Bell Smith, Danni Uriegas and Destynee Vasquez; A/B Honor Roll – Stonii Horton, Ruth Jimenez, Zackary Little, Lorena Reyes and Jaden Rieger.

Twelfth grade: A Honor Roll – Alliyah Adcock, Jett Cabler, Jennifer Frausto, Tre Garvin, Ricardo Lara, Brynna Mason, Jacob Salazar, Shannon Swaringen, Shandi Warren and Emily White; A/B Honor Roll – Ty Adams, Carson Braley, Ashley Carter, Pablo Flores, III, Shane Leary, Antonio Ortiz, John Vasquez and Juleigh Walker.