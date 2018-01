Spur ISD 3rd Six Weeks Honor Roll

6th Grade A: Preston Abbott, Aracely Garza, Josephine Garza, Crystal Gibson, Allee Hamilton, Kaleb Kennedy, Alexandria Lee, Macye Maben, Emily Swaringen, Heavenly Tagle; A/B: Desiree Martinez, Hadley Mccloy, Erik Molina, Jackson Pesina, Anastasia Summers, Tatum Walker

7th Grade A: Gunnir Bateman, Alyssa Fulmer, Hannah Mosley, Jayden Rodriquez, Bucki Smith, Kory Swaringen, Laney Weiser; A/B: Emmy Alcala, Kacee Bradford, Kasey Fowler, Daniel Garcia, Anna Garza, Paige Gonzalez, Cory Hamilton, Caitlyn Leary, Carlos Lopez, Kayden Maratinez, McKellan McClay, Heaven Pena, Payton Reese, Ian Reyes, Ian Tagle, Jaxen Zarate

8th Grade A: Kolbey Adams, Cody . . .

