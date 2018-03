Patton Springs ISD announces 4th Six Weeks Honor Roll

1st Grade

A: Braxton Allred, Kensley Baeza, Brylan Bridge, Aubrey Luke, Levi McCoy, Daniel Sanchez, Quincy Walker

2nd Grade

A: Abbigail Atkinson, Tatom Bridge, Rockie Garza, Brooklyn Hubert, Adrian Quilimaco, Jaylyn Sumner; A/B: Bryson Baeza, Jaydence Hertezler

3rd Grade

A: Kayson Chandler, Jodie Garza, Colton McCoy, McKenna Posey, Emmalynn Schaffner; A/B: Eli West

4th Grade

A: Hunter Abernathy, Elizabeth Morales, Jet Ramirez, Isaiah Torres; A/B: Daniel Gresset, Leyla Quilimaco

5th Grade

A: Bailey Baugh, Diezel Ramirez; A/B: Brooklyn Freeman, Michael Garza, Raylee Martin, Aydan Posey, Benjamin . . .

